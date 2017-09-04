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Поисковики обнаружили останки 17 красноармейцев в Тульской области

Общество
4 сентября, 18:49 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 4, сентября. /ТАСС

По данным властей региона, масштабные экспедиции в минувшем сезоне организовал отряд "Белевский рубеж"

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ТУЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Участники поисковых отрядов Тульской области в период летних раскопок 2017 года обнаружили на территории региона останки 17 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба губернатора региона.

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"В этом сезоне поисковикам удалось обнаружить останки 17 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановить два имени. По обращениям старожилов поисковики более 20 раз выезжали для исследования местности в восьми районах области, где в период Великой Отечественной войны проходили боевые действия", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, масштабные экспедиции в минувшем сезоне организовал отряд "Белевский рубеж", порядка 150 участников которого провели разведку и раскопки в Белевском, Алексинском и Киреевском районах. "В Белеве обнаружены останки девяти воинов нашей армии, в Киреевске - пяти красноармейцев, павших в тяжелых боях в 1941 году. В Алексине найдены неучтенные воинские захоронения, личные вещи бойцов. Теперь по медальонам и запискам разыскиваем родственников", - цитирует пресс-служба командира поискового отряда Дмитрия Шашкова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил поисковиков за работу, отметив их вклад в сохранение истории, и передал в дар тульскому центру "Искатель", в который входит 25 поисковых отрядов региона, два металлодетектора и квадрокоптер для проведения разведывательных мероприятий. "Вы выполняете очень важную миссию, которая позволяет возвращать в историю имена забытых героев", - цитирует пресс-служба главу региона.

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Дюмин, Алексей Геннадьевич
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Россия
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