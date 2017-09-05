Врио главы Адыгеи: региону для перехода на одну смену нужно еще минимум пять школ

ТАСС, 5 сентября. Адыгея нуждается еще как минимум в пяти школах для того, чтобы перейти на обучение в одну смену, сообщил в интервью ТАСС врио главы республики Мурат Кумпилов.

"Нужно еще минимум пять [школ], чтобы перевести обучение в одну смену. К концу года завершим строительство [школы] в Новой Адыгее на 990 мест. В 2018-м планируем начать строить в поселке Энем и Майкопе", - сказал он.

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По его словам, в республике остается нерешенной проблема малокомплектных школ. Он отметил, что, "конечно, каждый населенный пункт хочет сохранить школу, часто вокруг нее жизнь и крутится", однако выразил мнение, что закрывать такие школы необходимо. "Как отец не хотел бы, чтобы мои дети учились в малокомплектной школе. Необходима конкурентная среда, тогда в человеке проявляются другие качества, люди получают иное знание", - сказал Кумпилов.

Он рассказал, что власти республики работают над улучшением демографической ситуации, чтобы школы не были малокомплектными. "К базовому материнскому капиталу на уровне республики выдаем дополнительно по 50 тыс. руб., выделяем земельные участки многодетным семьям, помогаем с жильем молодым специалистам, подарим в этом году 270 жилищных сертификатов, за последние четыре года получится более тысячи. Все эти программы работают в Адыгее. Если есть уверенность в завтрашнем дне, люди начинают планировать будущее, хотят обзавестись детьми", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в министерстве образования и науки Адыгеи, из 147 школ региона, в целом соответствующих всем федеральным требованиям, в 47 школах дети обучаются в две смены. В этом учебном году за парты сели 49,5 тыс. школьников, из них около 6,3 тыс. - первоклассники.

Сообщалось, что на строительство новой школы в поселке Новая Адыгея Тахтамукайского района, которая будет введена в эксплуатацию в этом году, было направлено 458 млн руб., из них 332,5 млн руб. - средства федеральной целевой программы по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях. Кроме того, на укомплектование оборудованием новой школы, строящейся по типовому федеральному проекту, республика направила порядка 150 млн руб.