Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вологодская область выполнила программу расселения из аварийного жилья

Общество
4 сентября, 21:17 UTC+3 ТАСС

Всего Вологодской области необходимо было расселить 1139 многоквартирных домов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 сентября. Вологодская область завершила программу переселения граждан из аварийного жилья, более 10 тыс. жителей региона переехали в новые квартиры, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Антона Кольцова.

"Программа завершена в полном объеме", - сказал Антон Кольцов.

По его словам, на каждом этапе программы улучшается качество возводимых для переселенцев домов, на первом и втором этапе были построены в основном каркасные дома, на последующих - дома из кирпича и бетонных блоков. В то же время замгубернатора отметил, что есть жалобы переселенцев на качество восьми домов в Вологде, Вытегре и поселке Вохтога Грязовецкого района.

"Из восьми этих домов по одному дому в Вохтоге и одному в Вытегре замечания фактически сняты, соответствующие документы мы передаем в Фонд реформирования ЖКХ. По домам в Вытегре замечания будут устранены в сентябре, по домам в Вологде - в октябре", - отметил Антон Кольцов.

Всего Вологодской области необходимо было расселить 1139 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. В них проживали 10151 человек. Общая площадь расселяемого жилья составила 163,65 тыс. кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
3
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
6
Депутат связал заявления Маска об опасности ИИ с боязнью конкуренции со стороны РФ и Китая
7
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама