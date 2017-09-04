Вологодская область выполнила программу расселения из аварийного жилья

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ТАСС, 4 сентября. Вологодская область завершила программу переселения граждан из аварийного жилья, более 10 тыс. жителей региона переехали в новые квартиры, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Антона Кольцова.
"Программа завершена в полном объеме", - сказал Антон Кольцов.
По его словам, на каждом этапе программы улучшается качество возводимых для переселенцев домов, на первом и втором этапе были построены в основном каркасные дома, на последующих - дома из кирпича и бетонных блоков. В то же время замгубернатора отметил, что есть жалобы переселенцев на качество восьми домов в Вологде, Вытегре и поселке Вохтога Грязовецкого района.
"Из восьми этих домов по одному дому в Вохтоге и одному в Вытегре замечания фактически сняты, соответствующие документы мы передаем в Фонд реформирования ЖКХ. По домам в Вытегре замечания будут устранены в сентябре, по домам в Вологде - в октябре", - отметил Антон Кольцов.
Всего Вологодской области необходимо было расселить 1139 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. В них проживали 10151 человек. Общая площадь расселяемого жилья составила 163,65 тыс. кв. м.