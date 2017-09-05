Дополнительный ЕГЭ по русскому и математике можно сдать с 5 по 16 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выпускники смогут сдать ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период с 5 по 16 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Русский язык можно будет сдать 5 и 16 сентября, математику базового уровня - 8 и 16 сентября. "Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам", - сообщают в ведомстве.

Дополнительный ЕГЭ в этом году будут сдавать около 7,5 тыс. человек, большая часть - 6,5 тыс. - выпускники 2017 года. Экзамены пройдут в 84 регионах России, двери для экзаменуемых откроют 140 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

Во всех ППЭ, задействованных для проведения сентябрьской волны ЕГЭ, будет обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников. Основной период ЕГЭ в 2017 году проходил с 29 мая по 1 июля. На участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники этого года. Было задействовано около 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях.

ЕГЭ сдавали около 6 тыс. участников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы специальные условия. Общее количество нарушений в этом году сократилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим.