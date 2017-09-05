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Скворцова советует проверять в Минздраве просьбы собрать деньги на лечение за рубежом

Общество
5 сентября, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Министр отметила, что до 90% обращений в зарубежные клиники поступают от частных лиц, минуя систему здравоохранения России

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сборы средств в интернете на лечение детей за рубежом далеко не всегда содержат корректную информацию, прежде чем перевести деньги, можно проверить в Минздраве, действительно ли ребенку не могут помочь в России. Такой совет дала накануне Международного дня благотворительности министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Это вне системы, но иногда встречаются очень некрасивые истории, и за этот год их было несколько, когда собирают деньги, а ребенок по квоте оперируется, а потом ищи эти деньги - а их кто-то по карманам распределил. Конечно, это редкость, потому что, как правило, благородные люди занимаются этой миссией, но такое встречается. Поэтому механизм таков: если вы услышали где-то, что на ребенка нужны деньги, пожалуйста, сверьте эту информацию с нами. А мы вам скажем, мы так вам поможем или мы поможем вам эти деньги найти", - сказала журналистам Скворцова.

При этом, по словам министра, до 90% обращений в зарубежные клиники - это обращения частные, которые поступают, минуя систему здравоохранения России. "Здесь мы открыли специально горячую линию, мы готовы подключаться. Мы всегда организуем помощь в наших ведущих федеральных центрах, которые оказывают ее каждодневно", - уточнила Скворцова.

За исключением сердца

При Минздраве работает специальный координационный совет, который взаимодействует с благотворительными организациями, получающими запросы на операции за рубежом. Комиссия на основании заключений федеральных медицинских центров может принять решение, что ребенку в России действительно не может быть оказан тот или иной вид медицинской помощи. "И тогда все оплачивает государство: включая дорогу и проживание, включая родителя или сопровождающего, какое-то взрослое лицо, близкое, соответственно все самые дорогие операции", - пояснила Скворцова.

Видов такой медицинской помощи немного. "Практически все, что может потребоваться для сохранения здоровья детей, есть в нашей стране. У нас есть одно единственное ограничение - это пересадка сердца от ребенка к ребенку", - уточнила министр.

Также нет ограничений и на стоимость медицинской помощи ребенку в России. "Я могу вам напомнить, что у нас уже сейчас более 1 тысячи высокотехнологичных видов медицинской помощи, очень дорогих, ну скажем, пересадка костного мозга ребенку, она стоит более 2 млн рублей. Есть другие сложнейшие операции. Здесь нет ограничений, если это будет нужно ребенку, деньги на это будут выделены", - заверила министр.

В целом же, по словам Скворцовой, объемы высокотехнологичной медицинской помощи в РФ существенно выросли за последние годы, и сейчас ожидание спорных операций составляет не более двух недель.

"За последние пять лет мы нарастили в несколько раз объемы высокотехнологичной помощи. У нас сейчас нет практически очередей… Мы проанализировали сейчас, у нас менее двух недель очередь по стране на те или иные операции", - сказала глава Минздрава.

Министр также напомнила о возможности онлайн выбрать учреждение для получения высокотехнологичной помощи. "Встать в очередь и смотреть, как эта очередь движется. Поэтому в том случае, если, скажем, авторитетом пользуется институт им. Бакулева и все хотят именно туда, то там может на какое-то время сформироваться очередь", - сказала Скворцова, подчеркнув, что у пациента всегда есть возможность выбрать другой центр, который делает те же самые операции.

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