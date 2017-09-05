СМИ: бывшие жители Южных Курил переночуют на островах во время поездки в сентябре

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Чартерный авиарейс на Южные Курилы из Японии для бывших жителей островов с целью посещения могил предков вылетит 23 сентября и вернется обратно на следующий день, поскольку поездка предполагает одну ночевку на островах. Как сообщила во вторник газета Asahi, такую возможность сейчас обсуждают японская и российская стороны, а окончательно этот план будет подтвержден на встрече лидеров двух стран во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

Рейс должен был состояться в июне, однако из-за плохой погоды его перенесли на сентябрь. Изначально он не предполагал ночевку на островах, однако такая просьба последовала от бывших жителей, которым сложно перенести поездку одним днем в силу пожилого возраста, отмечает издание. Ранее для выполнения поездок подобного рода использовалось океанское судно, где есть спальные места.

По его данным, в группу войдет около 70 человек, включая бывших жителей Южных Курил и их родственников. Часть из них должна сойти на Кунашире, чтобы отправиться к захоронениям, а остальные планируют полететь дальше - на Итуруп. Оттуда самолет должен вернуться в Японию обратным маршрутом через Кунашир. Ночевка будет организована на обоих островах, в частности на Кунашире для этого предполагается использовать Дом дружбы между российским и японским народами.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер- министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.