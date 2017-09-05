Лучшие военные врачи из РФ провели около 70 сложных операций в Сирии за две недели

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ДАМАСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные врачи передали сирийским коллегам в Дамаске медицинское оборудование и за две недели провели около 70 сложных операций, которые местные медики не могли провести из-за отсутствия техники и нехватки знаний.
Как отметил в беседе с журналистами начальник Центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко Сергей Телищук, из-за войны сирийские врачи потеряли часть компетенций.
"Все-таки шесть лет войны, нет каких-то тонкостей. Порой по 50-70 пациентов поступало за день, которых просто надо было спасать, а не заниматься какой-то эстетикой, восстановлением. Ну а теперь пришло время наверстывать упущенное: стирать не только из душ память о войне, но и с лиц", - сказал Телищук.
Всего в Дамаск две недели назад прибыли более десяти российских специалистов, среди которых хирурги, в том числе пластические, офтальмологи, травматологи. Прибывшая вместе с ними медицинская техника теперь останется в Сирии. Например, как рассказал профессор кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова Виталий Маркевич, аппараты внешней фиксации, которые "значительно помогут в дальнейшем лечении сложной категории пациентов".