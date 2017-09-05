Глава ВЦИОМ назвал Вьетнам самой привлекательной страной АСЕАН для российских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вьетнам является самой привлекательной для россиян страной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на панельной сессии "Образ России в Юго-Восточной Азии, образ Юго-Восточной Азии в России: роль образования, медиа и культурных обменов".

В АСЕАН входит 10 стран: Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Филиппины.

"Безусловным лидером здесь является Вьетнам... В совокупности можно сказать, что из 25 возможных баллов Вьетнаму я бы дал 16. Это максимум, все остальные страны набирают меньше", - сказал Федоров.

Среди факторов, по которым оценивается привлекательность страны, Федоров назвал туризм, товары, культуру, человеческие связи и политическую роль в мире. По словам главы ВЦИОМ, наиболее привлекательные факторы Вьетнама - это туризм, политические связи с Россией, культура, в том числе вьетнамская кухня, а также товары, например, знаменитый бальзам "Звездочка".

Федоров отметил, что на второе место по привлекательности для россиян он бы поставил Таиланд. Среди сильных сторон Таиланда так же туризм, товары, культура.

На третье место Федоров поставил Сингапур, на четвертое - Индонезию. "Прекрасные пляжи Бали известны всем, но туристический поток кратно меньше по сравнению с Вьетнамом и Таиландом", - добавил глава ВЦИОМ.

В числе стран-аутсайдеров по привлекательности для россиян оказались Камбоджа, Филиппины, Лаос, Бруней. Федоров также отметил, что привлекательность этих стран существенно меньше россиян, чем у Европа и США.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.