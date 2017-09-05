Медведев: строя новые школы, нельзя забывать о капремонте уже существующих

ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов не забывать о необходимости капитально ремонтировать уже существующие школы. "Школы, конечно, строить нужно обязательно, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и которые не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта", - заявил он во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Это не менее важная задача, чем просто строительство новых школ", - добавил глава кабмина. Он отметил, что на это необходимо обратить внимание не только самому Куйвашеву, но и всем другим главам регионов.

Врио главы области проинформировал премьера, что в этом году в регионе число учебных мест планируется увеличить на 4,8 тыс. По его словам, уже сдан новый образовательный центр в Екатеринбурге, который включил в себя школу и детсад. В ноябре планируется сдать в эксплуатацию еще одну школу на 1,1 тыс. мест. "Усиленно ведем реконструкцию и увеличение наших площадей [в школах] в малых и средних городах", - добавил Куйвашев.

По его словам, регион подал заявку на участие в программе строительства школ на 2018 год. В следующем году в Свердловской области планируют начать строительство еще 12 школ. "Мы ищем механизмы государственно-частного партнерства, коллеги идут навстречу", - отметил Куйвашев.