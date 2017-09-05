Депздрав Москвы: трудовых мигрантов с ВИЧ нужно депортировать из России

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Механизм депортации трудовых мигрантов с ВИЧ из страны необходимо усовершенствовать, люди, которые являются источником такого заболевания, не должны находиться на территории РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
На данный момент в Москве на учете стоят около 40 тыс. больных ВИЧ, ежегодный прирост составляет около 5 тыс. человек. Значительную часть в этом приросте составляют трудовые мигранты. "Человек нездоров и является источником инфекционного заболевания, он не должен находиться на территории Российской Федерации. По-хорошему, выход один - депортация", - сказал он.
По словам Хрипуна, в случае обнаружения у трудового мигранта ВИЧ-инфекции, ему не выдают патент на работу, но и за пределы страны не выдворяют. "Закон пока имеет много ограничений, а механизм депортации несовершенен. Мое личное отношение к этому как гражданина, как врача, как руководителя департамента здравоохранения отрицательное... Пока эта проблема не решена, но я вам скажу точно, мы к этому придем", - сказал он.