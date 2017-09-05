На сайте департамента здравоохранения Москвы появятся рейтинги больниц

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рейтинги больниц Москвы начнут публиковать на сайте столичного департамента здравоохранения. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Алексей Хрипун.

"В июле (2017 года - прим. ТАСС) на сайте департамента здравоохранения Москвы появился специальный навигатор с интерактивными инструкциями для пациентов. Мы постоянно работаем над редакцией навигатора, в дальнейшем будем публиковать большие рейтинги больниц по положительным отзывам и независимой оценке качества помощи", - отметил он.

Навигатор системы московского здравоохранения позволяет выстроить маршрут получения медпомощи и получить полис обязательного медицинского страхования. В разделе доступны несколько колонок врачей с советами по профилактике и лечению различных заболеваний и размещен справочник по медицинским организациям города. В подразделе "Обсуждение" главные внештатные специалисты и врачи комментируют заданные пациентами темы. Также там планируется размещать информацию о медиках, получивших статус "Московский врач".

Статус "Московский врач" будет присваиваться специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к врачам соответствующих специальностей. Претендовать на статус смогут врачи со стажем по специальности не менее пяти лет с сентября этого года. Они должны будут сдать соответствующий экзамен.