Жители Москвы будут ставить оценки и отправлять sms-отзывы после посещения поликлиник

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Екатерина Лука/. Пульты с набором смайлов, подобные тем, которые установлены в столичных МФЦ, и сервис "sms-оценка" будут введены в поликлиниках Москвы. Как сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, нововведения призваны повысить качество обслуживания пациентов.

"Вежливая регистратура" или, правильнее сказать, внедрение "Московского стандарта" поликлиники стало нашим первым шагом в создании пациентоориентированной среды, которая в будущем призвана полностью изменить культуру общения медиков с пациентами. Мы двигаемся дальше в этом направлении и внедряем новые инструменты обратной связи: скоро появится пульт с набором смайликов в поликлинике и сервис "sms-оценка", - сказал Хрипун.

В обоих случаях пациент сможет сразу же после визита поделиться своим впечатлением, нажав на пульте нужную кнопку или отправив бесплатное сообщение о качестве обслуживания. По словам Хрипуна, впоследствии вся полученная информация будет анализироваться руководством, и, если действия медработника будут вызывать вопросы, к нему применят различные санкции. Обладателей хороших отзывов будут поощрять.

Хрипун не уточнил, когда в медучреждениях введут эти услуги, но отметил, что их внедрению будет предшествовать индивидуальная работа с каждым врачом. "Я знаю блестящих хирургов с отвратительным характером: они гении, настоящие профессионалы своего дела, но пациенты жалуются на недоброжелательное отношение с их стороны, несмотря на высокую результативность работы. Как быть в такой ситуации? Работать в индивидуальном порядке с каждым нашим сотрудником", - добавил он.

Руководитель департамента отметил, что в качестве мер стимулирующего характера в Москве предусмотрены гранты за "вежливость". Так, у любой городской поликлиники есть шанс раз в квартал получить 7,5 млн рублей по одной из двух номинаций - для детской и взрослой поликлиник. Выбирать победителей будут после изучения отзывов, обратной связи по электронной почте, на почте департамента и портале "Наш город".