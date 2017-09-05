Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Москвы будут ставить оценки и отправлять sms-отзывы после посещения поликлиник

Общество
5 сентября, 10:50 UTC+3 МОСКВА Юлия Ермилова, Екатерина Лука

Врачей, получивших от пациентов хорошие отзывы, будут поощрять, отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Екатерина Лука/. Пульты с набором смайлов, подобные тем, которые установлены в столичных МФЦ, и сервис "sms-оценка" будут введены в поликлиниках Москвы. Как сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, нововведения призваны повысить качество обслуживания пациентов.

Интервью

Алексей Хрипун

Алексей Хрипун: врачи в поликлиниках Москвы начнут улыбаться

Перейти в раздел Интервью

"Вежливая регистратура" или, правильнее сказать, внедрение "Московского стандарта" поликлиники стало нашим первым шагом в создании пациентоориентированной среды, которая в будущем призвана полностью изменить культуру общения медиков с пациентами. Мы двигаемся дальше в этом направлении и внедряем новые инструменты обратной связи: скоро появится пульт с набором смайликов в поликлинике и сервис "sms-оценка", - сказал Хрипун.

В обоих случаях пациент сможет сразу же после визита поделиться своим впечатлением, нажав на пульте нужную кнопку или отправив бесплатное сообщение о качестве обслуживания. По словам Хрипуна, впоследствии вся полученная информация будет анализироваться руководством, и, если действия медработника будут вызывать вопросы, к нему применят различные санкции. Обладателей хороших отзывов будут поощрять.

Хрипун не уточнил, когда в медучреждениях введут эти услуги, но отметил, что их внедрению будет предшествовать индивидуальная работа с каждым врачом. "Я знаю блестящих хирургов с отвратительным характером: они гении, настоящие профессионалы своего дела, но пациенты жалуются на недоброжелательное отношение с их стороны, несмотря на высокую результативность работы. Как быть в такой ситуации? Работать в индивидуальном порядке с каждым нашим сотрудником", - добавил он.

Руководитель департамента отметил, что в качестве мер стимулирующего характера в Москве предусмотрены гранты за "вежливость". Так, у любой городской поликлиники есть шанс раз в квартал получить 7,5 млн рублей по одной из двух номинаций - для детской и взрослой поликлиник. Выбирать победителей будут после изучения отзывов, обратной связи по электронной почте, на почте департамента и портале "Наш город".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа здравоохранения в РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама