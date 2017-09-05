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Телеконсультация станет одним из основных направлений развития телемедицины в Москве

Общество
5 сентября, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Как отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, создание системы ЕМИАС является первым шагом к внедрению телемедицинских технологий

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Телеконсультация, дистанционное ведение больного и использование мобильных диагностических устройств станут наиболее перспективными направлениями развития в Москве телемедицинских технологий. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Интервью

Алексей Хрипун

Алексей Хрипун: врачи в поликлиниках Москвы начнут улыбаться

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"Телеконсультация, ведение уже известного врачу больного дистанционно, использование различных мобильных диагностических и специальных устройств - абсолютно реальные, мало того, востребованные вещи. По мнению экспертов, телемедицина может стать одним из самых динамично развивающихся секторов в России в ближайшие три-пять лет. И я с этим согласен. Более того, я убежден, что закон о телемедицине находится в первой тройке главных медицинских законов наряду с законами об охране здоровья и обязательном медицинском страховании", - отметил он.

По словам Хрипуна, функционирующая в Москве система ЕМИАС стала первым шагом к внедрению телемедицинских технологий. "Система ЕМИАС отлично реализует коммуникацию типа "врач - врач", к примеру, она начала выдавать электронные рецепты для аптек. Единственная сложность, сейчас их могут принимать только аптеки при поликлиниках, пока рецепты не имеют уникальной цифровой подписи, они могут циркулировать только в пределах одного учреждения. В перспективе все аптеки столицы также будут иметь возможность подключения к этой сети", - добавил он.

При этом, по мнению собеседника агентства, никакая машина на расстоянии не позволит реализовать коммуникацию типа "врач - больной".

Запуск телемедицины в России

Совет Федерации 25 июля одобрил закон о внедрении в РФ телемедицины. Он позволит россиянам получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Закон предполагает создание Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения, которая свяжет больницы, поликлиники и органы управления здравоохранением, позволит составлять электронные медкарты и вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных регистрах.

Развитие и обслуживание системы, по оценкам Минздрава России, потребует 750 млн рублей ежегодно. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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