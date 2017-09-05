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Медсестры не будут постоянно находиться в школах и детсадах Москвы

Общество
5 сентября, 11:05 UTC+3 МОСКВА Юлия Ермилова, Екатерина Лука

Медработники будут посещать учебные заведения несколько раз в год, чтобы зафиксировать проблемы со здоровьем у школьников, после чего те будут наблюдаться в поликлиниках

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Екатерина Лука/. Медсестры перестанут постоянно находиться в школах и детских садах Москвы и будут посещать учебные заведения несколько раз в год, чтобы зафиксировать проблемы со здоровьем у школьников, после чего те будут наблюдаться в поликлиниках, сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Интервью

Алексей Хрипун

Алексей Хрипун: врачи в поликлиниках Москвы начнут улыбаться

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По его словам, медсестра или врач-педиатр в школе или детском саду чаще всего не оказывают экстренную медицинскую помощь, в связи с чем их пребывание в учебных учреждениях необязательно. "Мы так видим: медики в начале года осуществляют профосмотр детей, фиксируют, у кого есть проблемы со зрением, позвоночником, стопой, желудком. Выявляют и сообщают об этом педагогу и родителям и одновременно - врачам в поликлинике, к которой ребенок прикреплен по месту жительства. Информационная система, которую мы сейчас совместно с департаментом образования выстраиваем, так и называется - "ЕМИАС. Школа"(ЕМИАС - Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы - прим. ТАСС): фиксируется проблема в школе, а отражается в электронной карте по месту жительства в поликлинике, к которой ребенок прикреплен", - сказал он.

По его словам, проект заработал в четырех пилотных поликлиниках. "Будем стараться запустить его на повсеместной основе уже к следующему учебному году. Врач и медсестры будут с периодичностью посещать школу или детский сад, делать профилактические мероприятия. Зарплату медикам по-прежнему будет платить поликлиника", - уточнил Хрипун.

Планируется, что проект "ЕМИАС. Школа" будет интегрирован не только с электронной медкартой, но и с электронным дневником, который видят родители.

"Тренд в состоянии здоровья школьников спокойным не является. Бесконтрольное несбалансированное питание, злоупотребление гаджетами, малоподвижный образ жизни, иногда раннее курение, иногда алкоголизация. До недавнего времени мы не знали, как в это вмешаться, но сейчас абсолютно ясно одно: школьная медицина нуждается в преобразовании. Здесь я имею в виду не только меры профилактики заболеваний, а систему медобеспечения в школах в целом", - отметил Хрипун.

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