Путин: вопросы к Сереберенникову связаны с расходами бюджета, а не с творчеством

СЯМЭНЬ /ТАСС/. Власти РФ не создавали никаких ограничений для творчества режиссера Кирилла Серебренникова. Вопросы к нему есть лишь у правоохранительных органов в связи с расходованием бюджетных средств, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Серебренников получал госсредства", - напомнил Путин, отметив, что в случае противоречий с творческой точки зрения государственные гранты ему не предоставлялись бы. "Просто не давали бы денег, причем здесь творчество?" - сказал он.

"[В деле режиссера] нет никакой цензуры, давления... Это вкусовые вещи", - считает Путин. "Если власть финансирует [режиссера], она относится как минимум нейтрально", - сказал он.

"Вопросы только в законности расходования бюджетных средств" - заявил Путин.

"В сфере культуры, также как и в других областях, правоохранительные органы занимаются контролем за расходованием бюджетных средств", - отметил президент. Он напомнил о ряде расследований, в частности, в отношении замминистра культуры. Путин отметил, что в общей сложности Серебренников получал почти 1 млрд рублей бюджетных средств.

Все деятели культуры должны быть равны перед законом, сказал российский лидер. "Если следственные органы увидят, что кто-то нарушает законодательство, и к ним будут применяться аналогичные методы работы, и они будут призываться к ответственности", - указал Путин.

"Контролирующие организации работают по поверке всех средств, получаемых всеми практически без исключения деятелями искусства, которые получают их из казны", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у правоохранительных органов вопросы к другим деятелям культуры, в частности, к известному режиссеру Никите Михалкову, глава государства отметил, что "к Михалкову пока не было претензий". "Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять", - отметил Путин.

Он также напомнил, что домашний арест Серебренникова не означает признания его виновным. "Виноват он или нет, может определить только суд", - сказал он. "Надеюсь, что следственные органы будут работать быстро и как можно скорее закончат свою работу", - заявил Путин.