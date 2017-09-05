Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депздрав Москвы: проект по замене главврачей в Москве не ограничен по срокам

Общество
5 сентября, 10:27 UTC+3

В рамках проекта "Лидер.Мед" столичные власти намерены сформировать кадровый резерв управленцев в медицине

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Программа по замене кадрового состава главврачей, их заместителей и завотделений "Лидер.Мед", которая стартовала в столице 1 сентября, не имеет сроков окончания, порядка 300 специалистов сформируют кадровый резерв и в разное время будут приступать к должностным обязанностям. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Потенциальный руководитель по программе "Лидер.Мед" получит оценку своих управленческих и организаторских способностей. Таким образом, мы сможем пополнить команду администраторов столичного здравоохранения, они сформируют кадровый резерв. Это не значит, что все эти люди прямо завтра займут управляющие должности в медучреждениях. Мы говорим о резерве, о процессе... динамическом, поэтому, по сути, программа "Лидер.Мед" - бессрочная", - отметил он.

Ранее столичные власти анонсировали городской проект "Лидер.Мед" для формирования кадрового состава из управленцев в сфере медицины для последующего замещения таких должностей, как главный врач, заместитель главного врача и заведующий структурным подразделением в медучреждениях Москвы.

С начала сентября с соискателями общаются с помощью интернет-ресурсов, для первого этапа планируется привлечь 5 тыс. участников. Следующим этапом будут очные индивидуальные встречи, по итогам которых будет отобрано порядка 300 специалистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа здравоохранения в РФ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США
2
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
3
Путин: вопросы к Сереберенникову связаны с расходами бюджета, а не с творчеством
4
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
7
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама