Депздрав Москвы: проект по замене главврачей в Москве не ограничен по срокам

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Программа по замене кадрового состава главврачей, их заместителей и завотделений "Лидер.Мед", которая стартовала в столице 1 сентября, не имеет сроков окончания, порядка 300 специалистов сформируют кадровый резерв и в разное время будут приступать к должностным обязанностям. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Потенциальный руководитель по программе "Лидер.Мед" получит оценку своих управленческих и организаторских способностей. Таким образом, мы сможем пополнить команду администраторов столичного здравоохранения, они сформируют кадровый резерв. Это не значит, что все эти люди прямо завтра займут управляющие должности в медучреждениях. Мы говорим о резерве, о процессе... динамическом, поэтому, по сути, программа "Лидер.Мед" - бессрочная", - отметил он.
Ранее столичные власти анонсировали городской проект "Лидер.Мед" для формирования кадрового состава из управленцев в сфере медицины для последующего замещения таких должностей, как главный врач, заместитель главного врача и заведующий структурным подразделением в медучреждениях Москвы.
С начала сентября с соискателями общаются с помощью интернет-ресурсов, для первого этапа планируется привлечь 5 тыс. участников. Следующим этапом будут очные индивидуальные встречи, по итогам которых будет отобрано порядка 300 специалистов.