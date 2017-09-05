Первый памятник с надписями на языках нганасан и долган установили на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Обелиск памяти защитникам Отечества из числа коренных малочисленных народов Таймыра с надписями на долганском и нганасанском языках установлен в поселке Волочанка на севере Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Таймырского района.

"В таймырском поселке Волочанка состоялось открытие памятника защитникам Отечества. Памятник установлен напротив школы и представляет собой обелиск с надписью "Защитникам земли родной" на русском, долганском и нганасанском языках", - отметили в пресс-службе.

Инициатором выступил директор школы в Волочанке Денис Теребихин, написавший в мае этого года письмо в Минобороны.

"Это единственный во вселенной памятник с надписями на нганасанском и долганском языках. Это признание вклада коренных малочисленных народов Таймыра в общую победу (в Великой Отечественной войне - прим. ТАСС). Такой подарок ко Дню коренных народов от Министерства обороны России", - сказал ТАСС Теребихин.

Жители Таймыра из числа коренных народов - долгане, нганасаны, ненцы, энцы, эвенки - с 1940 года стали призываться в Красную Армию. По оценкам исследователей, на фронт ушло около 100 представителей этих народов.

Волочанка - один из самых северных поселков Красноярского края, здесь живут более 500 человек. Некогда здесь располагалась воинская часть "Двина".