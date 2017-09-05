Отопительный сезон в Архангельске начнется 6 сентября

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Архангельске начнется в среду, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Глава Архангельска Игорь Годзиш подписал распоряжение о начале отопительного периода 2017-2018 года в учреждениях соцсферы. С 6 сентября к отоплению подключаются школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социальной политики, а также жилые дома, системы отопления которых взаимосвязаны с помещениями образовательных и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Главам администраций территориальных округов поручено обеспечить ежедневный контроль над запуском систем отопления на объектах соцсферы.
По данным Севгидромета, в Архангельске днем воздух прогревается до плюс 11 - плюс 16, температура воздуха ночью - 0, плюс 5.
Отопительный сезон в Архангельске весной из-за холодной погоды завершился 6 июня, что позднее обычного на 2-3 недели. В прошлом году отопительный сезон в Архангельске начался также 6 сентября.