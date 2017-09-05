В Приморье открыли мемориал выведенным из боевого состава подлодкам

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ФОКИНО /Приморский край/, 5 сентября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный российским атомным подводным лодкам, выведенным из боевого состава Тихоокеанского флота, и специалистам атомной отрасли, занимавшихся очисткой Тихоокеанского региона от отработавшего ядерного топлива атомных субмарин, во вторник открыт на предприятии "Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами" (ДальРАО, входит в госкорпорацию "Росатом"). На открытии мемориального комплекса присутствовал глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Монумент, который мы сегодня торжественно открыли, - рубка атомной подводной лодки - увековечивает память всех атомных подводных лодок, которые проходили боевую службу на Тихоокеанском флоте и во времена СССР, и в период новой России. У каждой подлодки своя история, и этот монумент - это знак того, что ни одна атомная подводная лодка никогда не будет забыта", - сказал он.
Мемориал представляет собой рубку одной из ранее выведенных из эксплуатации атомных субмарин - подводной лодки К-506 "Зеленоград", в 1981-2010 годах входившей в состав Тихоокеанского флота. У основания рубки установлены стенды с названиями всех атомных подлодок, выведенных из состава Тихоокеанского флота и ставших на вечный якорь на стапеле пункта долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Разбойник.
"И еще мне хотелось бы отметить, что этот памятник символизирует и ваш труд, важный и нужный для страны, для Тихоокеанского флота, для всех жителей Дальнего Востока. Ваша деятельность вносит существенный вклад в снижение экологических и радиационных рисков в регионе", - добавил Лихачев, говоря о специалистах ДальРАО, которые занимались полной очисткой Тихоокеанского региона от отработавшего ядерного топлива.