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Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в ряде регионов Дальнего Востока

Общество
5 сентября, 12:04 UTC+3

На данный момент на территории округа действуют семь очагов природных пожаров, практически все в труднодоступной местности

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты Гидрометеоцентра РФ прогнозируют высокую, местами чрезвычайную степень пожарной опасности в Приморском крае, Магаданской области и Чукотском округе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"На ближайшие дни на юге Приморского края, в Магаданской области и Чукотском автономном округе прогнозируется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Органам власти поручено обеспечить проведение всего комплекса необходимых мероприятий, направленных на недопущение ухудшения лесопожарной обстановки и оперативное реагирование на возникшие лесные пожары", - говорится в сообщении.

На данный момент на территории округа действуют семь очагов природных пожаров: четыре в Республике Саха (Якутия), два в Магаданской области, один в Хабаровском крае. Практически все в труднодоступной местности, где тушение затруднено. Площадь, охваченная огнем, за последние сутки увеличилась на 69 га.

С начала пожароопасного периода на территории округа зарегистрировано 1886 лесных пожаров на площади более 2,1 млн га. Основная часть в Республике Саха (Якутия) - более 1,6 млн га

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