Школьники напишут "Всероссийскую школьную летопись"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Живая классика" и Российская государственная детская библиотека запускают проект "Всероссийская школьная летопись", в рамках которого каждый российский класс сможет создать и издать свою "Книгу класса". Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
"Это творческий процесс, и, конечно, будет состязательный момент. По итогам года будет издаваться одна книга, которая будет собирать лучшие эссе, поданные в разных школьных дневниках", - пояснила Веденяпина.
Директор издательства "Рипол классик" Сергей Макаренков добавил, что три бесплатных экземпляра книги каждой школы, принимающей участие в проекте, будут направлены в фонд библиотеки учебного заведения, Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату.
Идея родилась благодаря опыту анкет для одноклассников и школьных записок, пояснила соучредитель проекта, президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.
"Такой опыт коллективного написания текста в том или ином виде уже существует в школе. И тогда мы подумали, почему бы не сделать общую книгу, написанную одноклассниками", - поделилась Смирнова.
По словам Веденяпиной, проект носит и научный, исторический характер. "Я очень надеюсь, что лет через 30 или 50 эти летописи станут объектом исследований историков и людей, которым будет интересно узнать, как мы в 2017 году в этой стране жили, какие у нас были мечты, интересы, как мы любили, как дружили, как творили", - отметила она.
Коллективные книги уже вышли в десяти российских школах, уточнила Смирнова.
Также подобные книги по итогам лагерных смен уже готовят в Международном детском центре "Артек". "Проект позволяет без редактуры (никто не говорит, как надо это делать) оставить свой след, который через 21 день становится книгой. Это создает возможность сделать книгу, чтение и писательство модным в современном детском и юношеском пространстве. Это также помогает детям приобрести уверенность в себе - быть автором своей жизни", - рассказал директор "Артека" Алексей Каспржак.