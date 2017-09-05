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Ростех запустил пилот по электронному образованию

Общество
5 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Проект в Свердловской области будет самым масштабным в России - он рассчитан на 350 классов-участников, свыше 700 учителей и более 10 тыс. школьников

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" запустила в Свердловской области (в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле) пилотный проект внедрения системы электронного образования в России, говорится в сообщении корпорации.

Проект внедрения единой электронной образовательной среды будет самым масштабным в России - он рассчитан на 350 классов-участников, свыше 700 учителей и более 10 тыс. школьников.

В проекте апробации участвует треть школ в четырех муниципалитетах Свердловской области, которые были выбраны министерством образования региона. Финансирование проекта осуществляет Национальный центр электронного образования (дочернее предприятие Ростеха и Национального центра информатизации). На данном этапе объем финансирования составил около 300 млн рублей, еще 150 млн рублей планируется потратить до конца 2017 года.

"Речь идет о разработке полноценной цифровой инфраструктуры образовательной среды, затрагивающей различные аспекты жизни школы, - от мониторинга успеваемости до обеспечения безопасности учеников", - говорится в сообщении.

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В рамках проекта школьники получат электронные гаджеты, созданные российскими разработчиками. Устройство представляет собой двухэкранный панельный планшет, внешне он напоминает книгу, весит не более 1,5 кг. Ростех отмечает, что электронные устройства полностью безопасны для учеников, так как один из двух экранов выполнен на основе технологии "электронных чернил".

В данном проекте Ростех отвечает за техническую реализацию проекта, Минобрнауки России и специализированные издательства - за образовательный контент. В рамках пилотного проекта образовательный контент представлен изданиями из федерального перечня учебников.

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