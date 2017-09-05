Доску памяти погибшего в Сирии военнослужащего Тимошенкова открыли в смоленской школе

ТАСС, 5 сентября. Мемориальную доску в память о погибшем в Сирии морском пехотинце Андрее Тимошенкове открыли на здании школы в селе Ершичи Смоленской области. Военнослужащий погиб при отражении атаки смертника на гуманитарный конвой, сообщили во вторник ТАСС в администрации региона.

"На здании школы в селе Ершичи открыта мемориальная доска памяти погибшего в Сирии в 2016 году уроженца села и выпускника местной школы Андрея Тимошенкова", - сказали в администрации. У школы прошел памятный митинг, в котором участвовали ученики, местные жители, представители властей, Минобороны РФ.

Тимошенков погиб, охраняя гуманитарный конвой российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Он получил серьезные ранения, когда к колонне пытался прорваться смертник на заминированном автомобиле. За жизнь уроженца Смоленской области на авиабазе Хмеймим больше суток боролись врачи, но Тимошенков скончался. У погибшего остались жена и дочь.

Морской пехотинец был похоронен в родном селе, указом президента РФ посмертно он был награжден орденом Мужества.

1 сентября в Смоленске вспоминали еще одного погибшего в Сирии российского военнослужащего. В списки личного состава Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ навечно зачислили Александра Прохоренко, который был выпускником учебного заведения. За совершенный подвиг Прохоренко было присвоено звание Героя России. Власти Смоленска назовут его именем одну из новых улиц города.