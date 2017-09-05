Рособрнадзор начинает апробацию собеседований перед сдачей ГИА по русскому языку

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор начинает широкомасштабную апробацию новой модели сдачи ГИА по русскому языку.

Выпускникам девятых классов предстоит пройти устное собеседование перед сдачей самого экзамена, об этом во вторник сообщила журналистам ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ирина Цыбулько.

Собеседование станет допуском к основному испытаю. Широкомасштабное тестирование новой модели начнется осенью 2017 года в 19 регионах России.

"При всем богатом методическом опыте проверки устной речи, то, что мы делаем сегодня при допуске к ГИА, делается в первый раз. В советской школе проводились устные экзамены, но они были с подготовкой. Мы же планируем проверять спонтанную речь", - сообщила Цыбулько.

Оценивать учеников будут экзаменаторы непосредственно во время собеседования по разработанным критериям, учитывающим соблюдение норм современного русского языка.

Выпускники девятых классов будут проходить собеседование в своих школах, оценка будет ставить по системе "зачет/незачет". В этом году участие регионов в апробации новой модели добровольное, результаты собеседования не повлияют на допуск к ГИА в 2018 году.

Демонстрационный вариант заданий итогового собеседования будет опубликован во вторник, 5 сентября на сайте ФИПИ.