Международные учения собрали в Карелии более 700 спасателей из Баренцева региона

Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 13:29
Бразилец Брандао укусил соперника на турнире в Дагестане и спровоцировал потасовкуСпорт 5 сентября, 13:23
Главный тренер "Атлетико" Симеоне продлил контракт с клубом до 2020 годаСпорт 5 сентября, 13:07
Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить ШараповуСпорт 5 сентября, 13:06
Осень принесла жару в Крым, дожди на Дальний Восток и заморозки в СибирьВ стране 5 сентября, 13:04
Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКАСпорт 5 сентября, 12:58
Лагерные шрамы Соловецкого монастыряВ стране 5 сентября, 12:56
В ЮУрГУ проектируют уникальную ветроэнергетическую установку арктического исполненияНовости партнеров 5 сентября, 12:54
Куйвашев: проблем при подготовке к ЧМ-2018 у Екатеринбурга не возникнетСпорт 5 сентября, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабные международные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Баренц Рескью", которые собрали более 700 спасателей из Швеции, Норвегии, Финляндии и России, начались в Карелии, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.
Перед открытием представители стран-участниц возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям республики.
"В течение трех дней на территории Карелии мы с вами должны показать, чего мы достигли... Надеюсь, что вы покажете высокие результаты по всем направлениям. Это в очередной раз и еще сильней сплотит нас в вопросах предотвращения чрезвычайных ситуаций", - сказал начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин.
Участников учений также поприветствовали директор пожарно-спасательной службы Финляндии Эско Тапио Коскинен, гендиректор Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Швеции Сесилия Лустрем, директор Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норвегии Андерс Гундерсен.
"В учениях принимают участие более 700 человек из Швеции, Норвегии, Финляндии и России", - отметили в пресс- службе главного управления МЧС России по Карелии.
В ходе учений, которые продлятся до 7 сентября, будут отработаны действия по ликвидации условного лесного пожара в приграничной зоне, крупной аварии с туристическим автобусом на федеральной дороге, столкновения судов на Онежском озере, а также последствий взрыва газа в гостинице. В четверг, 7 сентября, в Петрозаводске будет организована выставка инновационных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Карелии, учения спасательных служб проводятся в рамках Соглашения между правительствами государств-членов Совета Баренцева/ Евроарктического региона один раз в два года, поочередно в каждом из четырех государств Баренцева региона. Первые Международные учения стран-участниц Баренц-региона в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялись в 2001 году в Швеции.