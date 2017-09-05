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Международные учения собрали в Карелии более 700 спасателей из Баренцева региона

Общество
5 сентября, 13:20 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 5, сентября. /ТАСС

В мероприятии участвуют специалисты из Швеции, Норвегии, Финляндии и России

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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабные международные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций "Баренц Рескью", которые собрали более 700 спасателей из Швеции, Норвегии, Финляндии и России, начались в Карелии, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Перед открытием представители стран-участниц возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям республики.

"В течение трех дней на территории Карелии мы с вами должны показать, чего мы достигли... Надеюсь, что вы покажете высокие результаты по всем направлениям. Это в очередной раз и еще сильней сплотит нас в вопросах предотвращения чрезвычайных ситуаций", - сказал начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин.

Участников учений также поприветствовали директор пожарно-спасательной службы Финляндии Эско Тапио Коскинен, гендиректор Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Швеции Сесилия Лустрем, директор Департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норвегии Андерс Гундерсен.

"В учениях принимают участие более 700 человек из Швеции, Норвегии, Финляндии и России", - отметили в пресс- службе главного управления МЧС России по Карелии.

В ходе учений, которые продлятся до 7 сентября, будут отработаны действия по ликвидации условного лесного пожара в приграничной зоне, крупной аварии с туристическим автобусом на федеральной дороге, столкновения судов на Онежском озере, а также последствий взрыва газа в гостинице. В четверг, 7 сентября, в Петрозаводске будет организована выставка инновационных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники.

Об учениях

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Карелии, учения спасательных служб проводятся в рамках Соглашения между правительствами государств-членов Совета Баренцева/ Евроарктического региона один раз в два года, поочередно в каждом из четырех государств Баренцева региона. Первые Международные учения стран-участниц Баренц-региона в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялись в 2001 году в Швеции.

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