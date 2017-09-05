Международный форум "Город образования" в Москве будет освещать детский пресс-центр

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Детский пресс-центр будет освещать работу московского международного форума "Город образования" наравне со взрослыми. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению форума, рассказал директор Московского центра качества образования, программный директор форума Павел Кузьмин.

"Помимо того, что будет работать взрослый пресс-центр, будет работать студия "МособрТВ", будет работать детский пресс-центр. В Москве, по-моему, практически уже в каждой школе есть своя либо телевизионная студия, либо группа журналистов, которая работает, либо детский медиацентр. Мы дали возможность нашим юным журналистам в реальных условиях крупного международного форума попрактиковаться, задавать вопросы также именитым гостям", - сказал Кузьмин.

Он также добавил, что в детском пресс-центре будут созданы все необходимые условия для работы, включая возможность вести прямые включения.

Международный форум "Город образования" пройдет в Москве с 7 по 9 сентября. Основной площадкой форума станет павильон 75 на территории ВДНХ. Участниками форума станут представители компаний из 70 регионов России и 40 стран мира. Свои актуальные программы, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества образования представят более 150 компаний.