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Минобрнауки может снова ввести предоставление медкарт детей в школах

Общество
5 сентября, 13:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

Нововведение необходимо согласовать с родительской общественностью, отметила замглавы ведомства

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки может снова разрешить школам требовать предоставления медицинских карты детей.

Об этом сообщила во вторник замглавы ведомства Татьяна Синюгина журналистам на полях Восточного экономического форума.

"Мы с Министерством здравоохранения работаем в этом направлении. Сегодня образовательная организация не вправе требовать медкарту и некие выписки, мы реально оцениваем, что это не то что усложняет работу школы, а делает по каким-то направлениям невозможным принятие решений. Тех решений, которые бы сохраняли здоровье и жизнь детей", - считает Синюгина.

По ее словам, вскоре состоится совместном совещание с регионами по этой теме. "Мы послушать хотим их мнения. Следующим шагом - при поддержке Госдумы - вносить необходимые нам изменения. Но эти вопросы надо согласовать с родительской общественностью", - заключила Синюгина.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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