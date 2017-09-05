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МЧС России усиливает взаимодействие с коллегами из Южной Кореи

Общество
5 сентября, 13:52 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 5, сентября. /ТАСС

Главы российского и корейского ведомств подписали коммюнике о совместных действиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций

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Глава МЧС России Владимир Пучков и министр внутренних дел и общественной безопасности Республики Корея Ким Бу Кем

Глава МЧС России Владимир Пучков и министр внутренних дел и общественной безопасности Республики Корея Ким Бу Кем

© Михаил Почуев/ТАСС

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие в области предупреждения и ликвидации ЧС между МЧС России и министерством внутренних дел Южной Кореи заметно улучшилось. Об этом в ходе встречи с главой МВД Южной Кореи Ким Пу Кёмом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"После подписания в мае 2010 года в Москве Меморандума о взаимопонимании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций взаимодействие между МЧС России и министерством внутренних дел Кореи в значительной степени активизировалось", - сказал он, отметив, что данным документом предусмотрен целый ряд направлений для взаимодействия в целях защиты населения и территорий в условиях ЧС.

Кроме того, в ходе рабочей встречи главы министерств подписали коммюнике, которое регулирует совместные действия в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Мы сегодня подписали очень важный документ, который еще раз доказывает, что сотрудничество между нашими ведомствами движется в правильном правлении", - заключил Пучков.

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