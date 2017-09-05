Greenpeace продолжит добиваться изменения маршрута "Северного потока - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Экологи Greenpeace планируют добиваться "всеми легальными способами" изменения маршрута газопровода "Северный поток - 2", чтобы он прошел в обход Кургальского заказника в Ленинградской области. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин.

В понедельник в городе Кингисеппе состоялись общественные слушания по проекту "Северный поток - 2", на которых компания Nord Stream 2 представила документы об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) новой ветки газопровода.

"Мы будем использовать все легальные способы, которые у нас есть. Мы имеем право давать свои замечания экспертной комиссии, и мы их частично уже передали через процедуру общественных слушаний. Мы будем работать в судах, будем доказывать нашу позицию и продолжать призывать наших сторонников, в том и числе в других странах, повлиять на ситуацию", - сказал Крейндлин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что ранее "Гринпис России" подал иск о признании недействительным постановления правительства Ленинградской области об изменениях положения о Кургальском заказнике, разрешающих строительство линейных объектов на его территории. Крейндлин пояснил, что экологи "не против газопровода, но против выбранного маршрута".

По информации пресс-службы компании Nord Stream 2, которая создана для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток - 2", маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Но на территории Ленинградской области две ветки газопровода разойдутся. По словам представителей компании, сделать их полностью параллельными невозможно из-за ограничений по минимальному безопасному расстоянию между магистральными трубопроводами и населенными пунктами.

Маршрут новой трубы планируется проложить по противоположному берегу через Нарвский залив. Nord Stream 2 обещает разработать программу экологических и социальных инициатив для компенсации ущерба окружающей среде и населенным пунктам.

Общественные слушания

Прошедшие в понедельник слушания по оценке воздействия на окружающую среду, на которых присутствовали около 50 человек, признаны состоявшимися. Акт об их проведении подписан представителями общественности и администрации Кингисеппского муниципального района, по которому планируется пустить маршрут второй ветки газопровода на Европу.

Как сообщал глава российской группы по экологии и разрешениям Nord Stream 2, кандидат географических наук Григорий Вильчек, проект ОВОС будет доработан с учетом замечаний и предложений экологов до финального состояния и пойдет на государственную экологическую экспертизу ориентировочно в конце октября.

В случае положительного заключения экологической экспертизы проектная документация будет передана на государственную экспертизу, после прохождения которой компания Nord Stream 2 AG сможет получить разрешение на строительство.