Долг краснодарских компаний газоснабжающим организациям вырос до 3,1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Кубанские компании на текущий момент должны "Газпрому" около 3,1 млрд рублей - на 0,7 млрд рублей больше, чем на начало сентября прошлого года, что может негативно сказаться на газификации региона. Власти планируют обратиться в прокуратуру, сообщил во вторник на совещании с муниципалитетами губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Подготовьте материалы по организациям-посредникам, которые должны 3,1 млрд рублей газоснабжающим организациям. Я их лично подпишу и отправлю прокурору края. Мы должны сделать все возможное, чтобы погасить эти долги - это неправильно, когда люди деньги платят, но они оседают в организациях-посредниках", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что такая серьезная задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" может привести к ухудшению отношений с "Газпромом" и, как следствие, сокращению программы газификации региона. По сравнению с данными на начало 2017 года, уровень задолженности снизился на 636 млн рублей, однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма задолженности выросла на 691 млн рублей.

При этом 52% задолженности приходится на долю АО "АТЭК", АО "Краснодартеплосеть", МУП "Сочитеплоэнерго" (396 млн, 134 млн и 1,06 млрд рублей соответственно).

По данным краевой администрации, общая задолженность за газ составляет 6,1 млрд рублей, из этой суммы население должно 1,9 млрд рублей.

Для Кубани природный газ является наиболее экономически выгодным видом топлива. В настоящее время уровень газификации составляет около 80%, до 2021 года планируется привлечь на программу еще 10 млрд рублей из бюджета и внебюджетных источников.