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МЧС РФ готово сотрудничать с Южной Кореей в развитии космического мониторинга

Общество
5 сентября, 15:19 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 5, сентября. /ТАСС

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что имеется целый спектр направлений для сотрудничества, представляющих взаимный интерес для профильных ведомств обеих стран

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СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ готово предпринять все возможные меры по развитию профильного сотрудничества с Южной Кореей, в том числе в сфере космического мониторинга. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе рабочей встречи в Сеуле с министром внутренних дел страны Ким Пу Кёмом.

"МЧС России в рамках своей компетенции готово предпринять все возможные меры для развития профильного сотрудничества с южнокорейскими партнерами", - сказал он.

Пучков также отметил, что уже имеется целый спектр направлений для сотрудничества, представляющих взаимный интерес для ведомств России и Республики Корея.

"Это и взаимодействие по развитию национальных кризисных центров, и сотрудничество в сфере современных спасательных технологий, и космический мониторинг, и многие другие направления", - подчеркнул российский министр.

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