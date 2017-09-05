Кузнецова выступает за создание системы мер по предотвращению проявлений жестокости детей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает за создание системы упреждающих мер по предотвращению проявлений детской жестокости.
"События в Ивантеевке в очередной раз показали необходимость и неотложность мер по предупреждению детской жестокости", - заявила она во вторник журналистам, комментируя ЧП в подмосковной школе, где девятиклассник устроил стрельбу и напал с топориком на учительницу.
При этом омбудсмен полагает, что действия на этом направлении "должны быть точными, носить реальный, а не формальный характер", в связи с чем в первую очередь необходимо выяснить предпосылки происходящего. "В чем причина жестокости? В отсутствии психологов и специалистов? Во взаимоотношениях в семье? В обилии насилия в фильмах, компьютерных играх? В доступности всего этого в интернете?" - перечислила стоящие перед экспертами вопросы Кузнецова.
Она также напомнила, что 3 сентября в Краснодарском крае провела совещание после трагедии в местном поселке Голубая Нива, где несовершеннолетний подозревается в убийстве одноклассника. "Решено собрать рабочую группу экспертов психологов, которые проанализируют причины этого явления на примере Краснодарского края, и на основании этого предложат систему упреждающих мер", - уточнила уполномоченный.
По ее мнению, происходящее заставляет "снова поднять вопрос, пускать процесс воспитания на самотек, отдавать на откуп случаю, или усиленно направлять активность подростков в конструктивное русло, одновременно, заполняя интернет и телевидение альтернативным контентом, формирующим здоровые ценности".
По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека: учительница и трое детей, которые, испугавшись, выпрыгнули из окна.