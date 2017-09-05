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Глава МЧС пригласил коллегу из Южной Кореи ознакомиться с использованием ГЛОНАСС в России

Общество
5 сентября, 15:18 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 5, сентября. /ТАСС

Владимир Пучков также предложил иностранным коллегам посетить торжественные мероприятия в честь Дня спасателя

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СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков пригласил министра внутренних дел Республики Корея Ким Пу Кёма посетить Россию в удобное для него время и ознакомиться с практикой использования системы ГЛОНАСС.

"В Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) будет предоставлена возможность ознакомиться с практикой использования системы ГЛОНАСС для отслеживания передвижения реагирующих подразделений, контроля перевозок опасных грузов и других направлений ее применения", - сказал Пучков. По словам министра, это позволит продемонстрировать высокую эффективность использования системы в вопросах прогнозирования, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

"Также коллеги из Южной Кореи могли бы ознакомиться с системой информирования и оповещения населения (ОКСИОН) и ее практическим использованием", - подчеркнул Пучков.

Кроме того, глава МЧС пригласил коллег из Республики Корея на торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя России, Международную конференцию по лесным пожарам, которая состоится в ноябре, а также на Международный салон "Комплексная безопасность - 2018".

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