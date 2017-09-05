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Комиссия кабмина поддержала штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Общество
5 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Данная депутатская инициатива является сопутствующей к резонансному законопроекту об анонимайзерах

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых систем в интернете за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в комиссии.

"Комиссия поддержала законопроект при условии его доработки", - сказал собеседник агентства.

Данная депутатская инициатива является сопутствующей к резонансному законопроекту об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

"Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы, <...> включенные в перечень сведений об информационных ресурсах, <...> доступ к которым на территории РФ ограничен", будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, говорится в проекте поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, подготовленных депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).

Аналогичные штрафы планируется ввести за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, доступ к которым на территории РФ ограничен.

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Персоны
Рыжак, Николай Иванович Ющенко, Александр Андреевич Кудрявцев, Максим Георгиевич
Темы
КПРФ "Единая Россия" "Справедливая Россия"
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