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Журнал Closer оштрафован более чем на €100 тыс. за фото Кейт Миддлтон

Общество
5 сентября, 17:09 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, сентября. /ТАСС

Фотографии полуобнаженной супруги принца Уильяма были опубликованы еще в 2012 году

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд французского города Нантерра оштрафовал на более чем €100 тыс. глянцевый журнал Closer за публикацию фотографий обнаженной по пояс Кейт Миддлтон, супруги герцога Кембриджского Уильяма. Об этом сообщило во вторник AFP.

Согласно решению суда, главный редактор и директор журнала, пишущего о жизни звезд, будут вынуждены заплатить штрафы в размере €45 тыс. - максимальный размер штрафа за такого рода проступок по французским законам. Фотографии полуобнаженной Кейт Миддлтон были опубликованы журналом в 2012 году.

В ходе судебного разбирательства было зачитано письмо принца Уильяма, в котором представитель британского королевского дома напомнил о том, что "подобный факт домогательства был воспринят крайне болезненно, поскольку напоминал о тех домогательствах, которые имели место в связи с гибелью его матери" принцессы Дианы.

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Персоны
Кэтрин, герцогиня Кембриджская
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