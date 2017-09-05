Журнал Closer оштрафован более чем на €100 тыс. за фото Кейт Миддлтон

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Суд французского города Нантерра оштрафовал на более чем €100 тыс. глянцевый журнал Closer за публикацию фотографий обнаженной по пояс Кейт Миддлтон, супруги герцога Кембриджского Уильяма. Об этом сообщило во вторник AFP.

Согласно решению суда, главный редактор и директор журнала, пишущего о жизни звезд, будут вынуждены заплатить штрафы в размере €45 тыс. - максимальный размер штрафа за такого рода проступок по французским законам. Фотографии полуобнаженной Кейт Миддлтон были опубликованы журналом в 2012 году.

В ходе судебного разбирательства было зачитано письмо принца Уильяма, в котором представитель британского королевского дома напомнил о том, что "подобный факт домогательства был воспринят крайне болезненно, поскольку напоминал о тех домогательствах, которые имели место в связи с гибелью его матери" принцессы Дианы.