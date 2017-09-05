В рейтинг лучших вузов мира по версии THE вошли 18 университетов из России

ЛОНДОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Восемнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Хотя ряд учебных заведений улучшили свое положение, число вузов, представляющих РФ в рейтинге, уменьшилось. В этом году в глобальном исследовании THE World University Rankings 2018, которое включает в общей сложности тысячу лучших вузов планеты из 77 стран, оказалось на шесть российских учебных заведений меньше, чем в прошлом году.

Неизменный российский лидер

Лидер рейтинга среди вузов из РФ не изменился - им остался МГУ. В этом году флагман российского образования занял 194-е место. Это означает снижение на шесть позиций по сравнению с прошлым годом, однако вуз смог второй год подряд оказаться в списке ведущих 200 университетов мира.

Российские университеты, занявшие второе и третье места, сумели, напротив, улучшить свои позиции. Это Московский физико-технический институт, перешедший из группы вузов с местами 301-350 в группу 251-300. Еще более впечатляющим оказался рывок, совершенный Томским политехническим университетом. Вуз, в прошлом году занимавший место в группе университетов с 501 по 600 место, в этом году расположился среди образовательных учреждений с позициями от 301-й до 350-й.

Положение в рейтинге улучшила и московская Высшая школа экономики, расположившаяся в этом году в группе 351-400. Позиции остальных российских вузов в первой половине рейтинга не изменились - в группе 401-500 Россию представляют: Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет.

Далее позиции российских вузов выглядят следующим образом: Университет ИТМО, Томский государственный университет (501-600), Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский государственный технологический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет (601-800), Московский государственный технический университет имени Баумана, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Южный федеральный университет (801-1000).

Мнение эксперта

Редактор рейтинга Фил Бейти пояснил снижение числа российских вузов, которые попали в итоговый список, возросшей конкуренцией со стороны других образовательных учреждений. "Число вузов, которые мы проанализировали, значительно увеличилось - 300 новых университетов предоставили в этом году свою информацию, и это привело к тому, что конкуренция среди тысячи лучших вузов стала намного интенсивнее. Именно по этой причине есть группа российских университетов, показатели которых не стали хуже, но они оказались вне первой тысячи, хотя и очень близко, в группе с местами с 1000 по 1100", - рассказал он ТАСС.

"Мы видим очень хорошие примеры, когда российские вузы идут вверх по рейтингу - Высшая школа экономики улучшила свои позиции, точно также, как и участники программы "5-100", - сказал Бейти, упомянув проект, нацеленный на то, чтобы к 2020 году не менее пяти российских университетов вошли в топ-100 ведущих мировых центров высшего образования. "Это очень хороший пример того, чего они смогли достичь", - подчеркнул эксперт.

Среди ключевых моментов для укрепления позиций в рейтинге Бейти назвал улучшение финансирования вузов и повышение их интернационализации. "Университетам нужны инвестиции, вузы нуждаются в ресурсах, чтобы создать инфраструктуру, привлечь новые академические таланты и ведущих научных сотрудников. Многие страны осуществляют очень серьезные финансовые вложения, например, Китай с 1990-х годов инвестировал многие миллиарды долларов в университеты, намного более щедрое финансирование и в Сингапуре", - сказал он. "Даже в ситуации, когда Россия увеличивает инвестиции в высшее образование, есть четкое ощущение, что у нее не получается конкурировать с другими странами", - добавил редактор рейтинга.

"Интернационализация идет на пользу российским вузам, позволяя иностранным преподавателям делать карьеру в РФ, допуская большее использование английского языка. Все эти позитивные инициативы позволят университетам из России подняться в рейтинге", - продолжил Бейти. Он также высказался за более активное сотрудничество российских вузов с иностранными, что, по мнению Бейти, пойдет на пользу российскому высшему образованию.

Методика расчета

Рейтинг публикуется в 14-й раз. При его подготовке используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.

Тысяча вузов, попавшая в итоговый список, представляет всего 5% от мировых университетов.