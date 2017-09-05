Ректоры ВШЭ, МИСиС и МФТИ объяснили успехи своих вузов в международном рейтинге THE

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские вузы, которым удалось подняться в новом международном рейтинге журнала Times Higher Education (THE, "Таймс хайер эдьюкейшн"), объяснили свои успехи участием в проекте "5-100" и ростом качества научных работ.

Проект "5-100" был создан в 2013 году для повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он предполагает, что к 2020 году ряд отечественных университетов должен войти в сотню лучших вузов в мировых рейтингах.

"Вышка (Высшая школа экономики, ВШЭ - прим. ТАСС) перешла в группу 351-400, улучшив свои показатели в рейтинге более чем на 50 мест, несмотря на высокую конкуренцию других вузов. Также нельзя не отметить успехи и коллег по проекту "5-100" в лучшей тройке вузов - Московского физико-технического университета и Томского политехнического университета, которые значительно продвинулись в рейтинге. Это показывает, что вектор развития этой инициативы выбран правильно, и мы видим результаты не только в предметных, но и в институциональных рейтингах", - сказал ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Университет уже не первый год ведет работу по привлечению ведущих ученых на мировом рынке, среда адаптируется для комфорта работы и обучения иностранцев, что привело к росту показателя интернационализации. В вузе добавили, что высокие требования к качеству научных работ, серьезные инвестиции в ресурсную базу для исследований и масштабная система стимулов позволяют ученым ВШЭ достигать максимальных результатов, а это приводит к росту цитируемости научных работ и повышению веса голосов экспертов в рейтинговой оценке университета.

Положительный эффект проекта "5-100" оценила и ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. "Это результат успешной научно-исследовательской деятельности университета в рамках участия в программе повышения конкурентоспособности российских вузов: в НИТУ "МИСиС" открыто более 30 научных лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, которые, в том числе, ведут исследования и разработки по заказу ведущих российских и зарубежных компаний", - сказала ТАСС Черникова. По ее словам, университет ежегодно исполняет обязательства более чем по 500 договорам с бизнес-сообществом.

"Физтех вырос на 50 позиций и продолжает занимать второе место среди российских университетов в рейтинге Times Higher Education (на первом месте - МГУ). Сегодня МФТИ актуализирует свои образовательные программы и научные исследования со стратегией научно-технологического развития России", - сказал ТАСС ректор Физтеха Николай Кудрявцев. Он добавил, что в этом году были открыты новые лаборатории, занимающиеся редактированием генома и исследованиями в области искусственного интеллекта, а в магистратуре запущены образовательные программы по технологическому предпринимательству и квантовым технологиям.

"Поддержку Физтеху (Московский физико-технический институт, МФТИ - прим. ТАСС) в этом оказывают наши базовые кафедры и выпускники. Средний балл поступивших на Физтех ребят в этом году снова вырос. Эти изменения дают хоть и не моментальный, но стабильный эффект, который и отражается в рейтинге THE, в котором Физтех уже три год подряд показывает стабильный рост", - отметил ректор МФТИ.

Итоги глобального рейтинга THE

Глобальный рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education опубликован в пятницу. В этом году в исследовании, которое включает в общей сложности тысячу лучших вузов планеты из 77 стран, оказалось на шесть российских учебных заведений меньше, чем в прошлом году. Лидер рейтинга среди вузов РФ не изменился - им остался МГУ имени Ломоносова, несмотря на падение с 188 строчки на 194.

Среди московских вузов только три улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом: "МИСиС" в этом году перешел из группы 800+ в группу 601-800, ВШЭ - из группы 401-500 в группу 351-400, МФТИ - из группы 301-350 в группу 251-300. Позиции остальных московских вузов в рейтинге не изменились (МИФИ), или упали (МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана).