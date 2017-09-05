Холодное лето и отмена 72-часовых виз замедлили рост турпотока в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Холодное лето и прекращение эксперимента по выдаче 72-часовых виз для иностранцев для въезда в Калининградскую область отрицательно сказались на турпотоке в регион летом и замедлили темы его роста по отдельным направлениям. Если в 2015 году турпоток, по данным областных властей, вырос на 25%, в 2016 - на 30%, то в текущем году, по словам врио министра культуры и туризма области Андрея Ермака, рост предварительно составит 7%.

"В принципе рост турпотока сейчас есть, порядка 7% мы его оцениваем по сравнению с прошлым годом. Конечно, динамика не такая впечатляющая, как за 2016 год по сравнению с 2015 годом", - сказал Ермак ТАСС, подчеркнув, что при этом положительная динамика сохраняется.

Врио министра отметил, что на потоке иностранных туристов негативно отразилась отмена с 1 января 2017 года эксперимента по выдаче краткосрочных виз, который с 2002 года давал гражданам стран шенгенской зоны, а также Великобритании и Японии возможность въезжать в область на 72 часа в качестве туристов, оформляя визы на границе с областью. При этом, по его словам, на долю иностранцев приходится не более 13% общего потока въезжающих в область. Также из-за стремления россиян, едущих в область, сэкономить на отелях и услугах туроператоров отмечено "небольшое проседание" в этом сегменте.

Трудный сезон

Снижение спроса на услуги туроператоров и отелей отметили представители отрасли. "Сезон начался очень тяжело, со снижением по заселяемости по отелям от 20 до 35% (к уровню прошлого года - прим. ТАСС)", - сказала ТАСС представитель калининградского Некоммерческого партнерства содействия развитию сообщества профессиональных менеджеров сферы туризма "Клуб гостеприимства", гендиректор туркомпании "Балтма турс" Марина Друтман.

"Мы констатируем 50-процентное снижение иностранного рынка (туристического)", - уточнила собеседница. Поток российских туристов не настолько серьезно как иностранных, но по определенным направлениям тоже снизился. Это, по ее оценке, результат открытия поездок на курорты в Турции, стоимость авиаперелетов в Калининград и, возможно, "очень холодный июль".

Ожидания не оправдались

Погода отрицательно сказалась на пляжном отдыхе. Власти города Янтарный зафиксировали двукратное снижение посещаемости сертифицированного по международным стандартам пляжа под "Голубым флагом". "Ожидания от летнего сезона не оправдались, было всего 20 солнечных дней, в сравнении с прошлым годом, число посетителей пляжа снизилось в два раза", - сказала ТАСС представитель горадминистрации Евгения Кощавец.

Летом 2016 года пляж под "Голубым флагом" привлек в Янтарный 100 тыс. туристов. Окончательный итог сезона этого года не подведен, точных цифр еще нет, но предварительно можно говорить о снижении потока вдвое, уточнила собеседница.

Неудачный сезон не станет поводом для сворачивания программы развития пляжей города, подчеркнула Кощавец. "На сезон лета 2018 года мы будем подавать заявку на сертификацию пляжа ("Голубым флагом") и расширять площадь оборудованных городских пляжей", - сказала она.

Подводить итоги рано

Ермак отметил, что, помимо пляжного отдыха, область предлагает событийный туризм. Это, например, музыкальный фестиваль КВН "Голосящий КиВиН", стартовавший 2 сентября мировой чемпионат фейерверков. Окончательно итоги по приему регионом туристов нужно будет подводить в конце года, поскольку осень насыщена различными событиями, заключил собеседник.