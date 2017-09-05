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Центр инклюзивного образования открыли в Нижегородской области

Общество
5 сентября, 17:22 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 5, сентября. /ТАСС

С помощью специального оборудования студенты с инвалидностью обучаются программированию и экономике в одних группах с остальными учениками

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Первый центр инклюзивного образования "Равные возможности" открылся в Нижегородской области. Центр работает на базе Нижегородского губернского колледжа, об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Открытие инклюзивного центра на базе колледжа - первая ласточка в среднем профессиональном образовании региона по системному созданию условий для ребят с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. В новых студиях и лабораториях ребята будут обучаться мастерству программирования, экономики и бухгалтерского учета. Очень важно, что с помощью специального оборудования студенты с инвалидностью занимаются в одних группах с другими студентами", - цитируют в пресс-службе заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Центр инклюзивного образования создан в рамках государственной программы "Доступная среда" на средства областного и федерального бюджетов. В колледже открылась студия инженерной и компьютерной графики, лаборатория разработки веб-приложений, программирования и баз данных. Также появились зал реабилитации и комната для психологической разгрузки для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в этом году начнет работать учебно-тренировочный полигон "Амбилимпикс", на базе которого пройдет региональный этап чемпионата для людей с инвалидностью.

В настоящее время в колледже учатся 28 студентов с инвалидностью, половина из них поступили в 2017 году. Обучение ведется не только в самом колледже, но и дистанционно.

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