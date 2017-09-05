Пенсионеров ВС Украины из Севастополя обеспечат жильем как российских военных

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время разрешит жилищный вопрос военных пенсионеров в Севастополе, служивших на Украине. Их планируется приравнять в праве на обеспечение жильем к российским военнослужащим, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников ранее поднимал эту проблему перед правительством РФ, в конце мая вопрос рассмотрели в кабмине РФ.

"И тогда же приняли решение, чтобы военнослужащих, которые имеют соответствующую выслугу лет, утратили связь с ВС Украины, и по закону они не могут уже служить в ВС РФ, приравнять с точки зрения жилищного обустройства к военнослужащим ВС РФ. То есть, с точки зрения жилищного обустройства они будут иметь точно такой же статус, как будто бы они служили в ВС РФ", - сказал Козак, который находится в Севастополе.

Он добавил, что принципиальное решение по данному вопросу принято, указ президента внесен в правительство, осталось лишь разрешить некоторые юридические разногласия, и это будет сделано в ближайшее время. "Политически оно [решение] принято", - сказал Козак.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Севастополь в августе президент России Владимир Путин поручил Овсянникову решить проблему военных пенсионеров, отслуживших часть срока в вооруженных силах Украины.

Жалобу жителей Севастополя в отказе от оформлении пенсий президент получил во время "Прямой линии" в июне. Он также поручил Овсянникову решить и проблему с обеспечением жильем для таких военных пенсионеров, в том числе вопросы приватизации жилья военными, уволенными в запас до 2014 года.