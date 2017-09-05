Знак "Георгиевский крест" открыли в Калуге в память о героях Первой мировой войны

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ТАСС, 5 сентября. Церемония открытия знака "Георгиевский крест", установленного в память о героях Первой мировой войны, прошла во вторник на мемориальном воинском кладбище в Калуге. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.
"Он установлен в Калуге на мемориальном воинском кладбище и, по замыслу авторов, должен стать воплощением нерушимой связи нынешних поколений с исторической Россией, а также символом мужества и воинской доблести наших предков", - говорится в сообщении.
Знак установлен в рамках международного общественного культурно-исторического проекта, который реализуется по инициативе Фонда содействия сохранению и развитию русской и восточно-христианской культуры Владимира Храброго в целях сохранения памяти о предках, участвовавших в сражениях Первой мировой войны. Подобные знаки уже установлены в Обнинске Калужской области и в Константиновске Ростовской области. В этом году запланирована установка пяти таких крестов в России, Армении и сербском Белграде, позднее памятные знаки появятся в Москве, Могилеве (Белоруссия), Нише (Сербия) и Париже (Франция). Их изготовление финансирует фонд.
"Этот монумент - малая часть нашей памяти и нашей дани великим подвигам тех времен. Вечная память всем, кто пал на фронтах Первой мировой войны - русским и сербским героям", - процитировали в пресс-службе заместителя губернатора Калужской области Николая Калиничева.
Памятный знак представляет собой вырезанный из белого камня крест высотой более трех метров, поставленный на кубическое основание. В центре находится медальон, в котором помещено рельефное изображение святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея.