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Знак "Георгиевский крест" открыли в Калуге в память о героях Первой мировой войны

Общество
5 сентября, 17:12 UTC+3 ТАСС

По замыслу авторов, монумент "должен стать воплощением нерушимой связи нынешних поколений с исторической Россией"

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ТАСС, 5 сентября. Церемония открытия знака "Георгиевский крест", установленного в память о героях Первой мировой войны, прошла во вторник на мемориальном воинском кладбище в Калуге. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

"Он установлен в Калуге на мемориальном воинском кладбище и, по замыслу авторов, должен стать воплощением нерушимой связи нынешних поколений с исторической Россией, а также символом мужества и воинской доблести наших предков", - говорится в сообщении.

СПЕЦПРОЕКТ

Первая мировая война

ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Знак установлен в рамках международного общественного культурно-исторического проекта, который реализуется по инициативе Фонда содействия сохранению и развитию русской и восточно-христианской культуры Владимира Храброго в целях сохранения памяти о предках, участвовавших в сражениях Первой мировой войны. Подобные знаки уже установлены в Обнинске Калужской области и в Константиновске Ростовской области. В этом году запланирована установка пяти таких крестов в России, Армении и сербском Белграде, позднее памятные знаки появятся в Москве, Могилеве (Белоруссия), Нише (Сербия) и Париже (Франция). Их изготовление финансирует фонд.

"Этот монумент - малая часть нашей памяти и нашей дани великим подвигам тех времен. Вечная память всем, кто пал на фронтах Первой мировой войны - русским и сербским героям", - процитировали в пресс-службе заместителя губернатора Калужской области Николая Калиничева.

Памятный знак представляет собой вырезанный из белого камня крест высотой более трех метров, поставленный на кубическое основание. В центре находится медальон, в котором помещено рельефное изображение святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змея.

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