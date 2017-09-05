Депутат: ужесточение законодательства поможет предотвратить случаи перестрелок в школах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ужесточение российского законодательства, регулирующего обеспечение безопасности в школах, может предотвратить повторение инцидентов, аналогичных произошедшему в подмосковной Ивантеевке, где подросток напал с топориком на учительницу и открыл стрельбу в классе. Об этом заявил председатель комитета Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

"Возможно, для предотвращения подобных случаев нужны более строгие подзаконные акты и правила", - процитировали Рожнова в пресс-службе.

Он напомнил, что все образовательные учреждения должны выполнять требования федерального закона "Об образовании в РФ", которые обязывают создавать безопасные условия для учащихся и педагогов и обеспечивать безопасность детей во время уроков.

По его мнению, родители и классный руководитель должны были обратить внимание на отклонения в поведении подростка. "Однако перекладывать всю вину на школу нельзя. Намерения могли быть скрытыми, в том числе и от родителей", - говорит Рожнов. В этой связи он подчеркнул важность сохранения контакта с ребенком в переходном возрасте.

Следствию предстоит узнать, откуда у школьника взялись оружие и дымовые шашки, как он смог скрыть свои тренировки по стрельбе от родителей и как его пропустили вооруженным в школу, добавил депутат. "Выводы можно сделать только тогда, когда мы поймем все причины этого поступка", - приводит слова Рожнова его пресс-служба.