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Организаторы: олимпиада по техпредпринимательству призвана удержать молодежь в регионах

Общество
5 сентября, 17:52 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, сентября. /ТАСС

В олимпиаде участвуют ученики 8-11 классов, лучшие из которых смогут поступить в ведущие вузы страны

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ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Стартовавшая 1 сентября междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство", организаторами которой выступают Томский государственный университет (ТГУ) и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), позволит выявить и удержать в регионах России самых талантливых и мотивированных молодых людей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"ТГУ видит в олимпиаде средство создание условий для привлечения и удержания в регионах талантливых, нестандартно мыслящих, мотивированных молодых людей. Благодаря партнерству с АИРР мы хотим вовлечь в проведение олимпиады ключевые вузы из самых передовых регионов страны", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что прием заявок на участие в олимпиаде уже стартовал. Зарегистрироваться на каком-либо из этапов олимпиады можно будет вплоть до 17 декабря. Участниками олимпиады могут стать ученики 8-11 классов. Вначале - отборочный этап, где школьники выполняют задания дистанционно.

Затем участники загружают ответы в личный кабинет через интернет. Этот этап олимпиады пройдет с 13 ноября по 17 декабря 2017 года, его победители и призеры смогут выбрать любой город, чтобы приехать и пройти "очный" этап.

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство" проводится при поддержке АО "Корпорация "МСП" и Минэкономразвития во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 3 тыс. человек, многие из них смогли поступить в ведущие вузы страны, в которых и продолжают реализовывать свои новаторские идеи.

ТАСС является генеральным информационным партнером олимпиады "Технологическое предпринимательство".

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