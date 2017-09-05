Власти Подмосковья попросили работодателей региона увеличить число нанимаемых инвалидов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области призвали региональных работодателей проработать вопрос о трудоустройстве инвалидов сверх установленной квоты. Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства социального развития региона.
"Министерство социального развития Московской области обращается ко всем работодателям с просьбой рассмотреть возможность выделения (создания) новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты", - сказала глава ведомства Ирина Фаевская, чьи слова цитирует пресс-служба.
Как пояснили в министерстве, под квотированием рабочих мест понимается их резервирование для приема на работу инвалидов. Причем в квоту включается количество рабочих мест, на которых уже работают граждане указанной категории. Для работодателей региона, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек, установлена квота в 1%, для работодателей, у которых более 100 работников, - 2%.
Согласно данным министерства, на территории Московской области проживают 120 тыс. гражданин из числа инвалидов. На сегодняшний день из них работают уже 37,24 тыс. человек, что составляет 31%. К концу 2017 года показатель численности работающих инвалидов трудоспособного возраста должен возрасти до 40%, а к 2020 году - превысить 50%.