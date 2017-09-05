Новые налоговые льготы МСБ призваны помочь трудоустройству инвалидов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Новые региональные налоговые льготы предприятиям малого и среднего бизнеса призваны помочь трудоустройству инвалидов в Санкт-Петербурге. Соответствующее поручение дал губернатор города Георгий Полтавченко профильным комитетам, сообщает во вторник пресс-служба горадминистрации по итогам совещания в региональном правительстве.

"В ходе совещания губернатор поручил профильным комитетам проработать вместе с Законодательным собранием механизмы сохранения льгот для работающих инвалидов и предоставления региональных налоговых льгот предприятиям малого и среднего бизнеса, которые создают новые рабочие места для людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется создать специализированное агентство занятости для содействия инвалидам и дополнить госпрограмму на 2018-2020 годы подпрограммой "Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов". Данная подпрограмма будет охватывать многие вопросы развития рынка труда, включая организацию обучения и специализированных мастерских для людей с ментальными нарушениями и тяжелыми патологиями, проведение конкурсов профессионального мастерства, расширение сети партнеров, помогающих в трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью.

По данным комитета по социальной политике, в Петербурге проживают 626,7 тыс. инвалидов, из них 82,5% пенсионного возраста. При этом, как сообщил на совещании председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, у Санкт-Петербурга самый высокий в России показатель занятости инвалидов трудоспособного возраста - свыше 36%.

Из более 96 тыс. инвалидов трудоспособного возраста трудоустроены 34,7 тыс. человек. При этом из 22 тыс. рабочих мест, созданных по квотам, занято 67,5 %, а количество вакансий почти в три раза превышает число инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Среди причин сложившейся ситуации названы завышенные требования и отсутствие серьезных экономических стимулов у работодателей, отсутствие специального образования или рекомендаций к труду у работника, невысокая зарплата.

На 2017 год Министерством труда и социальной защиты РФ городу поставлена задача трудоустроить 42%, а к 2020 году - 50% трудоспособных граждан с ограничениями по здоровью.