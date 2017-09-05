Программы расселения аварийного жилья выполнили в шести из 11 регионов СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Шесть регионов из 11 Северо-Западного округа РФ выполнили программы расселения аварийного жилья, сообщили ТАСС во вторник в аппарате полпреда президента России в СЗФО.

"В шести регионах округа мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда завершены. Так, Калининградская область, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург реализовали указанные мероприятия еще в предыдущие отчетные периоды, а Ленинградская, Мурманская и Новгородская области направили отчеты об исполнении принятых на себя обязательств в полном объеме в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - сказали в аппарате.

По данным властей, на 1 сентября в округе расселено 989 тыс. кв. м аварийного жилья - это 86% от общего объема, переселены - 62,02 тыс. человек (94%). Осталось расселить 150 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 8,35 тыс. человек. Реализация программы продолжится в пяти регионах путем строительства нового жилья и приобретения готовых жилых помещений в соответствии с разработанными планами.

"Одной из основных причин нарушения сроков исполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является недобросовестное исполнение застройщиками и подрядными организациями обязательств по заключенным контрактам, в том числе по соблюдению сроков и качества выполняемых работ. В отдельных случаях в отношении недобросовестных застройщиков заведены уголовные дела", - отметили в полпредстве.

В Республике Коми, Вологодской и Архангельской областях планируется завершить расселение граждан в течение сентября - октября. В Карелии, где отмечается самый низкий процент достижения целевых показателей в округе (59%), срок выполнения программы намечен на декабрь 2017 - январь 2018 годов.

Расселение аварийного жилья согласно указу президента велось с 2014 года по 1 сентября 2017 года. В СЗФО необходимо было расселить 1,139 млн кв. м аварийного жилья и переселить из него 70,37 тыс. человек, вставших на учет до 2012 года.