Глава МЧС РФ ознакомился с работой южнокорейского центра мониторинга и прогнозирования ЧС

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков заинтересовался опытом южнокорейских коллег из Национального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Как рассказал Пучков на встрече с представителем центра О Кен Реном, Россия также может показать хорошую работу в этой области.

"Нам очень интересен опыт наших южнокорейских коллег, которые отформатировали всю систему мониторинга за обстановкой на местах. В МЧС России также создана и постоянно развивается система антикризисного управления. В Москве создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) и во всех 85 субъектах России созданы соответствующие ЦУКСы", - сказал министр, отметив, что в стране существует более 24 тысяч органов местного самоуправления, в каждом создана единая диспетчерская служба. "Мы осуществляем постоянный мониторинг всех опасностей, связанных с природными рисками, техногенными авариями и катастрофами, тяжелыми ДТП и другими проблемами", - подчеркнул министр.

В свою очередь руководитель департамента информатизации Национального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Кореи О Кен Рен отметил, что их организация находится в ведении МВД и выполняет примерно те же функции, что и российский НЦУКС. В структуру южнокорейского центра входят два ситуационных центра - в городах Сеуле и Сокчхо, сотрудники которых непосредственно выезжают на место для ликвидаций различных чрезвычайных ситуаций. Он также отметил, что их организация занимается и информированием населения через мобильную связь.

"В мобильных телефонах наших граждан установлена специальная функция и текстовое сообщение в случае ЧС направляется им через спутник, таким образом граждане получают его одновременно. Решение об отправке сообщения принимают наши сотрудники, которые находятся на смене в момент чрезвычайной ситуации", - сказал О Кен Рен, добавив, что право отправки таких сообщений не так давно получили и муниципалитеты.

Глава МЧС России в Сеуле провел ряд двусторонних встреч, а также подписал коммюнике о сотрудничестве с министром внутренних дел Республики Корея.