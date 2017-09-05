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ОНФ предложил кабмину разрешить выдавать водительские права и кредиты на бизнес с 16 лет

Общество
5 сентября, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Кроме того, предлагается ввести в школах занятия по основам кибербезопасности и экологическому воспитанию

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта в рамках реализации программы "Десятилетие детства" направили в правительство РФ предложение разрешить подросткам с 16 лет получать водительские права и кредиты для предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС во вторник.

"Для вовлечения молодых людей в экономические процессы и формирования правильных знаний и опыта, в частности, предлагается понизить возрастной ценз на получение водительского удостоверения до 16 лет, а также обеспечить возможность приобретения кредита для предпринимательской деятельности с 16 лет", - отмечается в сообщении.

По мнению активистов ОНФ, эти меры должны сформировать у подростков "экономическое мышление".

Кроме того, в ОНФ предлагают дополнить школьную программу уроками, посвященными воспитанию экологической культуры, а также кибербезопасности. "Эксперты ОНФ предложили также разработать и утвердить стандарты образовательных программ в детских лагерях", - отмечается в документе.

"Мы рассчитываем, что правительство прислушается к нашим предложениям, которые сформированы с учетом мнения как экспертов и представителей профильных организаций, так и самих родителей", - приводит пресс-служба движения слова члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой.

"Десятилетие детства" продлится в соответствии с указом президента с 2018 по 2027 год.

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Персоны
Савастьянова, Ольга Викторовна
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