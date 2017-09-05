В Карелии детей с ограниченными возможностями научат кататься на горных лыжах и роликах

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карельская общественная организация "Поможем нашим детям" научит детей с ограниченными возможностями здоровья кататься на горных лыжах и роликах, сообщила во вторник ТАСС ее председатель Татьяна Васильева.

"Проект "Я могу" в основном рассчитан на детей, которые сами практически не передвигаются. Мы закупаем специальное оборудование - два вертикализатора, с помощью которых волонтеры из числа студентов института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского госуниверситета будут учить детей кататься на горных лыжах и роликовых коньках", - сказала Васильева.

По ее словам, для занятий с детьми купят тренажер Гросса, который позволяет развивать опорно-двигательный аппарат. Васильева отметила, что проект даст возможность детям-инвалидам заниматься теми видами спорта, которые без специального оборудования им не доступны.

"Многие ребята этого ждут, потому что для них встать на лыжи - это как для нас спрыгнуть с парашюта. Кроме этого, такие занятия имеют очень хороший реабилитационный эффект", - добавила она.

Васильева уточнила, для популяризации адаптивной физкультуры в школах-интернатах Петрозаводска организуют серию спортивных мероприятий. Также будет организован конкурс рисунков среди детей, в рамках которого они познакомятся с понятиями "адаптивная физкультура" и "параолимпиада". Лучшие работы станут основой для социального видеоролика.

Проект "Я могу" завершится в ноябре 2018 года. В рамках него планируется научить кататься на горных лыжах и роликах 30 детей. На проект выделен президентский грант в 2,185 млн рублей. После его окончания планируется расширить географию и увеличить количество детей-инвалидов, нуждающихся в занятиях адаптивной физкультурой и спортом.