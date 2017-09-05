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Строительство водовода на Соловках планируется завершить в 2018 году

Общество
5 сентября, 19:03 UTC+3

Архангельская область планирует получить на эти цели 133,2 млн руб. из федерального бюджета

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство водовода на Соловках может завершиться в 2018 году. Как сообщили во вторник в пресс-службе администрации Архангельской области, на эти цели планируется выделить 133,2 млн руб. из федерального бюджета.

"При условии получения финансирования мы планируем завершить создание системы водоснабжения уже в следующем году. Без этого невозможна эксплуатация новых канализационных сетей, которые строятся на федеральные средства", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Орлова.

С 2015 года федеральный бюджет финансирует строительство канализаций, коллекторов и очистных сооружений, но строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целом на архипелаге ведется только за счет регионального бюджета. Заявка на эти цели была включена в лист ожидания расходов сверх объемов бюджетных ассигнований, однако до последнего времени средств на эти цели не было предусмотрено.

В настоящий момент за счет областной казны на водопроводных сетях проводится укладка труб. Также ведутся работы по устройству основания блоков подземных очистных сооружений, фундаментов под канализационную насосную станцию, обустройство смотровых колодцев, благоустройство и восстановление дорожного полотна в местах прохода сетей. По данным властей, завершение строительства позволит обеспечить эпидемиологическую безопасность жителей и гостей Соловков, исключить негативное воздействие на окружающую среду.

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